Torsdag 30. november arrangerte SFO på Støren barneskole markedsdag for foreldre, besteforeldre, tanter og onkler og andre venner.

De besøkende ble møtt av julemusikk, bålpanne med servering av gløgg og pepperkaker før de kunne gå inn for å kjøpe seg noe av det barna hadde laget.

– Dette ble en hyggelig og viktig stund, der barna kunne vise frem sin arena for sine. Takk til alle som tok seg tid til å besøke oss og takk for alle bidrag, skriver SFO i en e-post til Trønderbladet.

Overskuddet fra markedet skal barna på SFO få være med å bestemme hva skal brukes til.

– SFO lover å sørge for en større varebeholdning til neste marked, og kanskje blir det muligheter for at barna kan lage bakst og stiger på bestilling!