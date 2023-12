– Personbil med henger og personbil med nødblink står i høyre felt i sørgående retning, skriver de.

De skal stå rett etter påkjøringsrampa fra Melhus.

– Trafikken passerer forbi i venstre felt, skriver de videre.

Til Trønderbladet sier Lena Fjeseth hos Vegtrafikksentralen at de ikke vet hva som har skjedd, men at de kjenner til at de to bilene står stille og med nødblink på motorveien.

– Vi har satt ned hastigheten på stedet til 70 kilometer i timen. Bilberger skal være på plass om 20 minutter, sier hun.