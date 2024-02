Veitrafikksentralen opplyste at et kjøretøy sto fast på E6 i sørgående retning ved Ratbekkbrua.

Hendelsen skal ha oppstått klokken 20.32 tirsdag kveld. Kjøretøyet sto i høyre felt.

NRK Trafikk meldte at det var snakk om et vogntog, og at politi og bilberger var på vei.

Trafikkoperatør Erlend Karlsen ved Veitrafikksentralen opplyste at politiet var på vei for å hjelpe med å senke farten.

– Trafikken dundrer bare forbi og nesten inn i baksiden på vogntoget. Jeg skjønner ikke hva folk ser på når de kjører forbi, men det er ikke fremover i alle fall, sa Karlsen.

Vogntoget skal være fjernet i 21.30-tiden.

Ifølge kartløsningen til Veivesenet sto kjøretøyet i dette området: