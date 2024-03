Et kjøretøy har fått stans på E6, i Storlersbakkan i Trondheim, i retning Melhus.

På sine nettsider melder Statens vegvesen at starttid for hendelsen var mandag klokken 09.49. Vegvesenet melder også at beregnet sluttid er klokken 11.49.

Klokka 10.13 melder NRK trafikk at bilen er fjernet, og at det er fri flyt i trafikken mellom Klett og Heggstadmoen.