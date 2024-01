Onsdag ettermiddag ble en elg påkjørt av toget i Midtre Gauldal.

Påkjørselen skjedde mellom Kotsøy og Rognes i 17.30-tiden.

– Det var toglederen som varslet politiet. Jernbaneansatte ordnet opprydding på stedet selv, sier seksjonsleder Per Christian Stokke i Gauldal politistasjonsdistrikt til Trønderbladet.

– Det er fort gjort

Vintersesongen fører med seg økt risiko for viltpåkjørsler, og torsdag i forrige uke ble et rådyr påkjørt i Melhus.

Da bekreftet avsnittsleder Øyvind Unsgård ved Røros politistasjon at det har vært svært mange viltpåkjørsler den siste tiden.

– Det er fort gjort. Noen steder er det mye snø i terrenget, og det kan være utfordrende for en del dyr å bevege seg i skog slik at de trekker ned til veg. Det er mye vilt i bevegelse. Det er også glatte veier, så folk bør være forsiktige, men uhell kan skje, sa Unsgård til Trønderbladet.

Før jul gikk Skaun kommune ut med en advarsel om at det for tiden er stor sjanse for å møte hjort og rådyr i trafikken.

– Gressarealer langs veien er en fristelse for hjort og rådyr, og sjansen for å møte på dem er ekstra stor i kalde perioder og etter større snøfall. De kan være aktive døgnet rundt, men er som regel mest aktiv i grålysningen og skumringen, skrev kommunen i en pressemelding.

Brøyter ledeveier

Videre ba Skaun kommune alle trafikanter om å være spesielt oppmerksomme og senke farten, særlig i områder der man vet at dyrene krysser eller oppholder seg langs vegen.

De kom også med en påminnelse om hva du skal gjøre dersom uhellet er ute:

Sett på nødblink og ta på refleksvest

Sett ut varseltrekant

Sikre ulykkesstedet

Dersom du eller andre personer er skadet, ring 113

Kommunene har også tatt andre grep for å redusere faren for viltpåkjørsler. Eksempelvis har Midtre Gauldal sammen med Holtålen og Trøndelag fylkeskommune satset på å brøyte ledeveier for å holde vilt unna jernbanen.