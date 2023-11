En mann i 30-årene hadde søndag kveld sovnet på bussen fra Trondheim til Melhus. Da bussen nådde sitt endestopp på Melhus skysstasjon, slo mannen seg vrang.

– Han lå og sov, og nektet å forlate bussen. Sjåføren tilkalte politiet, sier Per Christian Stokke, seksjonsleder ved Heimdal politistasjonsdistrikt.

Det ordnet seg på et vis med overnatting for mannen. Kanskje ikke som han hadde tenkt, da det ble et opphold i arresten for natta.