Tirsdag har Meteorologisk institutt sendt ut et farevarsel om is. Farevarselet er på gult nivå og gjelder fram til onsdag formiddag. Varselet er for indre deler av Møre og Romsdal og Trøndelag.

– Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Transporttjenester kan bli påvirket. Hålkeføre, skriver de på varsom.no. Det er lokal fare for is på grunn av overgang til mildvær og regn på kald bakke. De ber folk bruke riktige dekk, eller vurdere brodder om de skal ut og gå.

– Vær ekstra oppmerksom; isen kan være vanskelig å se.