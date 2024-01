NRK trafikk melder blant annet om svært glatte veier i hele fylket.

– Kjør forsiktig og etter forholdene, skriver de på X.

Hos Vegtrafikksentralen har de også merket seg de kjøligere temperaturene tirsdag kveld.

– Det har vært mange telefoner om glatte veier i kveld, så det er ikke noe tvil om at vi har et lite væromslag, opplyser Per Morten Trymer.

Han forteller at det foreløpig ser fint ut på E6 og de større veiene, men at småveiene kan være noe usikre.

– Det er mange som melder om at det ubehagelig å kjøre fordi er glatt flere steder. Det er ikke noen spesiell områder i fylket som peker seg veldig ut, men kanskje litt spesielt rundt Trondheims-området, sier Trymer.

Ifølge han har det foreløpig ikke vært mange ulykker på veiene, men han mener fortsatt det er grunn til å tenke seg om før man starter bilen i kveld.

– Ta en vurdering på om kjøreturen egentlig er nødvendig. Vi har utfordringer med å holde veiene i stand når det blir glatt så mange plasser samtidig, sier Trymer og legger til:

– Det er sprengt kapasitet for de som vedlikeholder veiene.