19 timer på overtid ble endelig Fellesforbundet(LO) og Norsk Industri(NHO) enige i frontfagsoppgjøret søndag kveld. Rammen blir på 5,2 prosent.

LO var klar til å ta ut rundt 29 000 arbeidere i streik denne uken, om det ikke skulle bli enighet, det slipper vi nå.

Flere trønderske bedrifter var på listene over hvem som ville bli tatt ut i streiken, men de kan nå belage seg på å gå på jobb som vanlig mandag morgen.

– Vi har avtalt et høyt sentralt tillegg, et ekstra tillegg for de med lav inntekt, og en særlig økning til våre folk som jobber offshore. Dette blir et lønnsoppgjør som merkes i lommeboka til våre medlemmer, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Prisveksten er i år spådd å havne på 4,1 prosent. At rammen i frontfagsoppgjøret blir på 5,2 prosent, betyr at arbeiderne kan forvente reallønnsvekst, forutsatt at prisen ikke øker mer enn forventet.

– Jeg er stolt over at vi nå leverer et resultat som vil bidra til å løfte arbeidsfolk i Norge, etter tre år med reallønnsnedgang. Dette er også et rettferdig lønnsoppgjør, hvor lavtlønnede løftes, og vi sørger for mindre forskjeller, sier Eggum videre.

Resultatet av dette oppgjøret vil ligge til grunn når andre forbund nå skal gå inn i sine forhandlinger utover våren.

Flere forskjellige tillegg

I sin gjennomgang har Fellesforbundet trukket frem enkelte punkter som viktige i oppgjøret:

Generelt tillegg på 7 kroner

Lavtlønnstilleg på 3,50 kroner

Samlet økning i offshoretillegg på 11 kroner

De fleste andre satser reguleres med 7,5 prosent.

Videre vil reisebestemmelsene være forbedret i avtalen, ifølge LO.

Det legges også til grunn at det vil føres reelle lokale lønnsforhandlinger utover denne rammeavtalen.

Parat ikke enige

Der Fellesforbundet har kommet til enighet, vil Norsk Industri og Parat fortsette meklingen. De sier at for deres medlemmer er det fortsatt fare for streik.

Den opprinnelige fristen for denne meklingen går ut ved midnatt, men Parat forteller at de har blitt enige om å forhandle videre.

– Partene ble enige om å mekle videre på overtid ved fristens utløp. Det innebærer at ansatte møter opp på jobb som vanlig, med mindre annen beskjed blir gitt, skriver Parat.

Der Fellesforbundet hadde streikeuttak på 29 000, er det i overkant av 1000 medlemmer som tas ut i streik på landsbasis, dersom NHO og Parat ikke kommer til enighet. De har heller ikke kommet med andre varsel om streik.

Saken oppdateres