Onsdag 1. februar går prisen på matvarer i norske dagligvarebutikker opp. Trønderbladet har snakket med to av de største aktørene i nedslagsfeltet; Rema 1000 og Coop. De sier at en generell prisøkning er uunngåelig, men at de vil gjøre alt de kan for å holde prisene lavest mulig.