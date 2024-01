Politiet har gjennomført en kontroll langs E39 ved Øysand.

Det melder UP Midt-Norge via sin Snapchat-konto, tirsdag.

– Stort sett fin kjøring. Kun to forenklede forelegg for fart, og ett forenklet forelegg for ulovlig forbikjøring over dobbel sperrelinje, skriver de.