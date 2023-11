Holdeplassene mellom Gimsan og Brekkåsen vil ikke bli betjent. Linje 71 starter/slutter på Gimsan, skriver ATB på sin nettside onsdag ettermiddag.

– Det dreier seg om vanskelige kjøreforhold. Vi vet ikke når det blir strødd. Så fort det er mulig å kjøre der, så blir det strødd, sier Ole-Fredrik Lambertsen, kommunikasjonsrådgiver i ATB.

Politiet er i beredskap før kvelden. Det er meldt litt kaldere vær og nedbør, muligens i form av snø.

– Det er meldt helt håpløse forhold ut overkvelden, så vi må vurdere hva vi skal rykke ut på.

Oppfordringen fra politiet er å ta det med ro ut over onsdagskvelden.

For de som ikke er nødt å ut og kjøre, så er det best at bilen får stå i ro. Det kan se veldig fint ut med svart asfalt, men det er såpeglatt.