– Mange av oss har for mye klær, men samtidig ønsker vi oss nye klær, skriver Rita Sandmo i Midtre Gauldal frivilligsentral i en pressemelding til Trønderbladet.

Fredag 12. april er det duket for en ny utgave av den store klesbyttedagen på Støren, et konsept for den som vil fornye klesskapet på en miljøvennlig måte.

Ett plagg, en kupong

Sandmo opplyser at det er svært enkelt å ta del i arrangementet.

– Finn frem opptil syv hele, fine og rene plagg. For hvert plagg du har med deg får du en kupong du bruker til å bytte til deg et nytt plagg som du faktisk har lyst til å bruke.

Allerede nå er det mulig å levere inn klær på Gauldalsporten. Det som kan byttes, er gensere, jakker, bukser, smykker, vesker og sko. Undertøy og sokker kan ikke byttes.

Det blir også åresalg og servering av kaffe og vafler.

– Damene i Midtre Gauldal frivilligsentral gleder seg til en spennende fredag med klesbytte, åresalg og mennesker som et bidrag for å minske klimautslippene, legger Sandmo til.

– Produksjonen av bare én t-skjorte, krever tusenvis av liter vann, skriver Sandmo i pressemeldingen. Foto: Rita Sandmo

67.900 plagg byttet eier

På klesbyttedagen kan du altså fornye garderoben uten at det produseres mer klær.

– Vi kjøper 60 prosent mer klær enn for 15 år siden og bruker dem halvparten så lenge. Produksjonen av bare én t-skjorte, krever tusenvis av liter vann, og hele åtte prosent av de globale klimagassutslippene kommer fra tekstilproduksjon, skriver Sandmo videre.

Hun legger til at nærmere 67.900 plagg fikk nytt liv med nye eiere i fjor, og hele 274 arrangementer gikk av stabelen nasjonalt under fjorårets klesbyttedag.

Reparerer klær

I Melhus finner den store klesbyttedagen sted lørdag 27. april.

– Klær og sko kan leveres inn i forkant hos Melhus Bibliotek fra og med 22. april til og med fredag 26.april. Man får utdelt byttelapper lik antall plagg man leverer inn, altså maks sju plagg per person, skriver frivilligsentralen på sin Facebook-side.

Byttelappene kan benyttes på selve klesbyttedagen 27. april fra klokka 11.00 - 14.00 i kommunestyresalen med samme inngang som biblioteket.

– Representanter fra Melhus Husflidslag vil være til stede og kan lære bort hvordan man kan gjøre endringer på plagg man ønsker å bytte til seg samt lære bort forskjellige teknikker for reparasjon av klær, legger frivilligsentralen til.

Den store klesbyttedagen i Melhus arrangeres av Frivilligsentralen, Melhus Bibliotek, Melhus Menighet og Husflidslagene i Melhus.