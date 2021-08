Nå blir det nytt liv i Elkjøps gamle lokaler på Støren

Nyheter

- Fra mandag 2. august blir det igjen liv i Elkjøps gamle lokaler på Støren. Her er det nå kombinert lager for nettbutikk og showroom for noe av det fremste innen teknologi og elektronikk; 3D-Printere, forteller Linda Jørgensen Langberg og Sindre Langberg i en pressemelding fredag 30. juli.