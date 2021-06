Tre nye smittetilfeller i Midtre Gauldal

Nyheter

Lørdag kveld melder Midtre Gaudal kommune om at det er meldt inn tre nye smittetilfeller. Dermed er kommunen oppe i 45 smittetilfeller siden 2. juni.

- Alle de 3 nye positive satt i nærkontaktkarantene fra før. Det er 2 nye nærkontakter. De smittede og nærkontaktene er innenfor samme avgrensede miljø som resten av smitteutbruddet. Det var ikke uventet for oss med noen positive tester nå. Det er et godt tegn at smitten holder seg i samme miljø og vi tror at gjennom de målrettede tiltakene som er iverksatt og mye testing/isolering/karantenesetting vil det føre til at utbruddet avtar, melder kommunen.

Norsk Kylling har et smitteutbrudd blant ansatte og innleid arbeidskraft, og kommuneoverlege Bjørn Lyngen har gitt pålegg om at fabrikkene til Norsk Kylling må stenge. Kommunestyret bekreftet i vedtak beslutninga til kommuneoverlegen. Trinn tre i den nasjonale gjenåpninga er blitt utsatt til 27. juni for Midtre Gauldals del på grunn av smittutbruddet.

Melhus har også fått tre nye smittetilfeller på lørdag, og enhetsleder Monica Brækken sier at smitteutbruddet i Melhus ikke ser ut til å skyldes smitteutbruddet hos Norsk Kylling. I stedet tror Melhus kommune at smittetilfellene i Melhus kan ha sammenheng med den så omtalte samlinga i Melhus kirke 8. mai.