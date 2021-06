To nye smittetilfeller i Melhus

Nyheter

- Vi fikk melding om et nytt smittetilfelle i går fredag,og så har vi fått muntlig beskjed fra en person om at vedkommede har fått beskjed om at testen er positivt slik at vi har totalt to nye smittetilfeller, sier enhetsleder Monica Brækken i Melhus kommune.

Brækken forteller at mannen kommunen fikk melding om når det gjelder smitte av covid-19, satt allerede i karantene. I dette tilfellet er det to nærkontakter.

Den britiske varianten

- Det er samme smittekilde fortsatt. Noen melder om lette symptomer mens andre har ingen. At noen ikke har symptomer og dermed kan smitte uten at de er klar over det, er litt skummelt. Derfor minner vi om at det er covid-19 i samfunnet,og at en bør ha lav terskel for å teste seg. Vi har ikke fått det endelig bekreftet, men vi tror at det er den britiske varianten av viruset som er i Melhus. Folk kan ikke noe for at de blir smittet,sier Brækken.

Den britiske varianten (alfa) skal smitte lett, og Brækken forteller at kommunen tror det vil komme melding om flere smittetilfeller. Som et eksempel nevner hun at det i en husstand er to smittede, og at da kan også resten av familien bli smittet. Ifølge enhetslederen er det lite sannsynlig at smitteutbruddet i Melhus har sammenheng med smitteutbruddet hos Norsk Kylling,og at det i stedet kan være den så omtalte samlinga i Melhus kirke som fortsatt forårsaker covid-19-smitte.

- For å slå ned smitteutbruddet, må en raskt komme i gang med testing og sporing. På generelt grunnlag vil jeg si at 2-5 smittetilfeller på kort tid må en forvente, og det kan være at vi får noen flere smittetilfeller utover dagen. I Midtre Gauldal er det langt flere smittetilfeller. Når en ser på innbyggertall, har ikke Melhus hatt så mange smittetilfeller. Det handler litt om flaks, og få slått det ned tidlig nok, sier Brækken.

Totalt i koronatiden har Melhus hatt 100 smittetilfeller.

Mange er testet

Fredag utvidet Melhus kommune åpningstiden for teststasjonen i Melhus sentrum i håp om at det kan hjelpe for å få slått ned smitteutbruddet.

- Det ble tatt 177 tester, og vi er spent i dag lørdag på om noen får positiv test,. Vi har satt ganske bred karantene. Teststasjonen er ikke åpen på lørdag og søndag, men vi har beredskap for å åpne om det er behov for det, forteller Brækken.

Melhus kommune er i gang med undersøke om det er mulig å ta i bruk spyttesting i stedet for bruk av pinne i nese og munn, for å gjøre det enklere for folk å bli tatt prøve av. Brækken opplyser at denne typen testing ikke er innført ennå.

