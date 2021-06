Enstemmig kommunestyre: Midtre Gauldal søker om omstillingsstatus

Nyheter

Tidligere har ordfører Sivert Moen blant annet opplyst at en befolkningsnedgang på 290 personer og 17,5 millioner i nedgang i kommunale inntekter er blant mulige konsekvenser av flyttingen til Norsk Kylling. Torsdag 17. juni ble det klart at kommunestyret vedtar å søke Trøndelag fylkeskommune om regional omstillingsstatus, for Midtre Gauldal kommune, i perioden 2022 – 2027. Hovedmålet er at kommunen blant annet skal oppnå å skape 300 arbeidsplasser, sikre et mer robust næringsliv og øke samfunnets utviklingsevne.