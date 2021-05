Her handler det om vann i ulike former

Nyheter

Gauldal brann og redning sørger for at skoleplassen blir skinnende ren til 17.mai. I år blir det ikke myldrende liv av barn på plassen, men ved flaggstanga blir det hornmusikk og flaggheising. Inne på skoleplassen står en statue av en svært kjent idrettsutøver, og han gikk på vann som kom ned fra himmelen i form av snø. Idrettsutøveren har tatt medaljer på verdensnivå, og er også kjent som han som brakk staven under VM i Holmenkollen. Like ved skolegården ligger en bane som har frosset vann om vinteren, og der er det populært å spille ishockey. Tettstedet har et navn som minner om at en kan gjøre ulike veivalg midt i sentrum.