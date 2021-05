Ga blankt avslag til E6-berørt som vil bygge i hjembygda

Nyheter

Ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) og resten av Melhus formannskap var opprørt over at Statsforvalteren ga avslag på søknaden til Ole Kåre Wollan som ville bygge nytt hus i grenda på Hovin der han har bodd i 70 år. Wollan har fått varsel fra Nye Veier om at han snart må ut av huset sitt fordi ny E6 skal bygges der huset hans står. Formannskapet innvilget søknaden fra Wollan som ville bygge nytt hus på et område som ble betegnet som lite egnet for landbruksdrift, men Statsforvalteren godkjente ikke vedtaket.