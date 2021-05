Nyheter

- Bussen kunne ha vært et tilbud til 1000 personer. Det er flere store boligfelt her, men bussen kjører ikke innom Hovin sentrum. I stedet må folk gå 1-2 kilometer til busstoppen ved E6, og mange synes det er for langt, sier Geir Tore Midttømme, hovinsbygg og kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet.