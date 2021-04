Smitteutbruddet: Nytt smittetilfelle - familie må sitte enda lenger i karantene

Nyheter

- I dag har vi fått beskjed om én ny positiv koronatest i kommunen. Det er snakk om et husstandsmedlem av en person som er bekreftet smittet fra tidligere og vedkommende var allerede i karantene. Dette betyr at ingen nye nærkontakter er berørt, men for den aktuelle familien betyr det naturligvis forlenget karantene, opplyser Midtre Gauldal kommune i ei pressemelding.