Smitteutbruddet: Nytt smittetilfelle i Midtre Gauldal

Nyheter

Midtre Gauldal kommune melder at det er påvist et nytt smittetilfelle i Midtre Gauldal.

- Personen, et barn, var i nærkontaktkarantene fra før. Smittesporingen vil medføre at det blir noen nye nærkontakter i karantene, opplyser kommunen.

Smitteutbruddet startet med to påviste tilfeller forrige tirsdag, og ordfører Sivert Moen opplyste at smitten startet ved sosial omgang blant voksne og at det så var barn som ble smttet. Ifølge kommuneoverlege Bjørn Lyngen har kommunen vært i kontakt med politiet om smitteutbruddet, men har ikke funnet grunn til å anmelde noen for brudd på regelverk.

Det er fortsatt stor testaktvitet med 92 testede på mandag, 156 på tirsdag, 225 på onsdag og 127 på torsdag. Noen av dem som har sittet i karantene, har testet seg ut av denne.

I dag fredag samles Midtre Gauldal formannskap til møte for å avgjøre om den lokale koronaforskriften skal videreføres i ei uke til. Den går ut natt til lørdag, og kommunedirektøren anbefaler videreføring. Om den lokale koronaforskriften videreføres, blir det fortsatt rødt nivå i skoler, barnehage, Voksenopplæringa, påbud om munnbind, skjenkestopp, påbud om hjemmekontor, nedstenging av idrett og kultur samt begrensning i antallet som kan være til stede i butikker og under religiøse arrangementer som dåp og begravelser.