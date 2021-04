Forsynte seg av kassa og ruskjørte med luksusbil

Nyheter

Da melhusbyggen i 40-årene møtte nylig møtte i Trøndelag tingrett, var det flere tiltalepunkter han måtte svare for. Han erklærte seg skyldig etter siktelsen. Tingretten dømte mannen til fem måneders betinget fengsel. Mannen har tidligere sittet to dager i varetekt. Han er også dømt til to års sperrefrist på førerrett, og han fikk ikke inndragning av førerkort fordi han hadde kjørt uten å ha førerkort.