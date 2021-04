Smittesporing: Vær obs om du har vært innom disse stedene

Nyheter

Smittesporingen i Midtre Gauldal jobber intensivt med å kartlegge bevegelsene til de 22 som er koronasmittet.

Har du vært på et av de følgende stedene, så ber kommunen deg være oppmerksom på symptomer, og ha lav terskel for testing:

Mandag 12. april

Kiwi 14-16

Synsam 14-16

Sport 1 (på COOP) 18-19

Bjørgen Treningssenter 18-23

Tirsdag 13. april

Legekontoret 12:30-13:30

Helsestasjonen

Onsdag 14. april

Helsestasjonen

På sin hjemmeside ber kommunen folk om å å ha lav terskel for å teste seg ved symptomer på korona. På hjemeisden er det også en liste over symptomer for covid-19, forkjølelse, influensa og allergi.