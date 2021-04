Åtte nye smittetilfeller i Midtre Gauldal

Nyheter

Torsdag klokka 12.32 melder Midtre Gauldal kommune at det er påvist åtte nye smittetilfeller, og at kommunen også har fått positivt utslag på en hurtigtest i går.

Smittet gjennom sosial omgang

Dermed står Midtre Gauldal kommune med 18 tilfeller så langt i det store smitteutbruddet. Ifølge kommuneoverlege Bjørn Lyngen skyldes flere av tilfellene når det gjelder voksne, sosial omgang.

Av de smittede er det seks barn og ungdom under 16 år, tre i alderen 16-19 år og ni voksne over 19 år. 13 er jenter/kvinner og fem gutter/menn.

- Hvordan smitten har kommet inn i denne gruppa smittede vet vi ikke. Det vi derimot mener å vite er at flere av de voksne har smittet hverandre gjennom sosial omgang, og at smitten deretter har bredt seg til familiemedlemmer og følgelig ut i skoleklasser og barnehage, opplyser kommunen i pressemeldinga.

Skolene på Støren, Soknes barnehage og Voksenopplæringa er stengt torsdag og fredag. Om skolene skal åpne på mandag, vil det ifølge ordføreren, bli på rødt nivå.

Kommunen har styrket testkapasiteten, og får hjelp av Melhus til testing og sporing. Den sterke anmodninga fra kommunen er at terskelen for å teste seg, er lav og at det også gjelder skoleelever.

Testkapasiteten er styrket, og vil ifølge pressemeldinga, foregå til torsdag kveld klokka 22. All testing foregår på testsenteret ved Midtre Gauldal helsesenter ved rådhuset.

Koronatelefonen er gjenåpnet, og folk kan ringe den på alle hverdager fra 10-17 og i helge mellom 10-14. Telefonnummeret dit er 72 403637.

Kommunen har forberedt seg på at det er et større smitteutbrudd på gang, og har kontakt med Statsforvalteren, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet for å få råd. Torsdag kveld har Midtre Gauldal formannskap møte for å drøfte lokale tiltak, og ordfører Sivert Moen har antydet at det kan bli noe lignende som Steinkjer har. Men ikke like omfattende som i Steinkjer, ifølge ordføreren.

Ordføreren: - Vanskelig å si hvor stort utbruddet er Ordfører Sivert Moen frykter det kan ta 10 dager før Midtre Gauldal har full oversikt over hvor stort smitteutbruddet er. Enda flere smittetilfeller skal ha dukket opp.

Var på Støren helsestasjon

- Vi vet dessuten at én av de smittede oppsøkte helsestasjonen på Støren tirsdag 13. april. Andre som har vært samme sted i samme tidsrom oppfordres til å være særlig oppmerksom på luftveissymptomer og ha lav terskel for å teste seg. De er imidlertid ikke i smittekarantene. Dersom smittesporingsarbeidet avdekker andre steder som smittede har besøkt vil vi komme tilbake med informasjon om dette, opplyser kommunikasjonsmedarbeider Tore Volden i pressemeldinga.

Smitteutbruddet: Massetester skoleelever, stenger rådhuset og lokale tiltak vurderes Midtre Gauldal frykter et stort smitteutbrudd, og setter i samråd med fylkeslegen inn massive tiltak for å slå ned utbruddet.