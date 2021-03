Ønsker mer laks opp i elvene

Nyheter

De som har rett til å fiske laks med kilenot i sjøen kan ha 57 garn ute i hele Trondheimsfjorden. Fra og med 2021 kuttes antall dager de kan ha nøtene ute fra fire til tre i uka.

Stort engasjement

Det er Miljødirektoratet som har vedtatt de nye reglene, etter en omfattende høringsrunde i fjor sommer, der det kom inn hele 250 svar.

Sjøfiskerne kjempet i mot, men seniorrådgiver Helge Dyrendahl i Miljødirektoratet opplyser at de ikke vant fram.

- Sjøfisket belaster laksebestander vi ikke vet hvor kommer fra. Mange elver er svært sårbare for sine laksestammer. Nå blir det færre laks som ikke tåler beskatning som blir tatt i sjøen, sier Dyrendahl.

- Gledelig nytt

Direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet ser på de nye reglene som et føre-var-prinsipp.

Leder i Gaula fiskeforvaltning, Torstein Rognes, mener dette er gledelig nytt for laksebetanden i Gaula, sjøl om det ikke finnes laksenøter innenfor Byneset.

- Ja notfisket i Trondheimsfjorden har betydning for Gaula. Det er samme fisken vi fisker på. Et redusert fiske i sjøen øker muligheten for å styrke gytebestanden. Dette betinger at vi ikke øker uttaket i elva, noe som blir viktig å ha fokus på, sier han.

Årets kvoter i Gaula forblir de samme som tidligere år.

Helge Dyrendahl i Miljødirektoratet ser ikke bort fra at det kan komme flere innstramminger i sjøfisket.

- Man skal aldri si aldri. Nå må vi se an betandsutviklinga litt over tid, sier han.