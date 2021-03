Statsråden om ny E6-linje: - Kan ha store positive effekter

Nyheter

- Regjeringen har klare mål om å få mer for pengene samtidig som klima og miljøpåvirkningen skal ned, noe som også er tydeliggjort i NTP for perioden 2022-2031. NVAS (Nye Veier AS) gjennomgår derfor alle gamle planer for å kunne bygge ut prosjektene til en lavere kostnad og med reduserte miljøulemper. Forslaget om å justere vegtraseen for E6 Gyllan-Kvål er et eksempel på dette. Den nye vegtraseen som NVAS nå vurderer på delstrekningen E6 Gyllan-Kvål kan ha store positive effekter som blant annet reduserte klimagassutslipp, reduserte utbyggingskostnader, redusert direkte inngrep i Gaula og redusert jordbruksbeslag. Den vurderte løsningen vil også kunne gi en bedre trafikal løsning, uttaler statsråd Knut Arild Hareide (KrF) som svar på et spørsmål fra stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø (Ap) og stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV).