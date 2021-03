Siste del av UKM i Melhus går fredag kveld

Nyheter

Ung Kultur Møtes avsluttes i Melhus rådhus fredag kveld. Dette blir den tredje konserten i årets UKM.

Helgas kulturprogram er preget av koronaen, men kinosalene er åpne. Melhus rådhus har tre visninger på søndag. Dette er Felix på ville veier, H for Happy og Shorta. Kulturhuset på Støren har to visninger på fredag og tre på søndag. Dette er Raya og den siste dragen, Wonder Woman 1984, H for Happy og Elgskogen.

Kirkene holder gudstjenester på søndag, i Melhus, Singsås og Soknedal. Noen lag og foreninger er også i gang igjen. For eksempel KRIK Soknedal (Kristen Idrettskontakt) som samles ute til aking fredag kveld.

Ski-VM i Obersdorf avsluttes i helga, og vil samle flere interesserte foran tv-skjermene. Lørdag går Anne Kjersti Kalvå fra Lundamo tremila.