Midtre Gauldal letter på koronatiltakene

Nyheter

Onsdag ettermiddag møttes formannskapet i Midtre Gauldal for å vurdere om koronatiltakene som gjelder ut dagen skal videreføres eller ikke. Basert på faglige råd fra kommuneoverlege Bjørn Lyngen, la kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord frem en innstilling, som ble enstemmig vedtatt.

Per 16. februar har det totale antallet smittede i Midtre Gauldal vært 21, og Lyngen sier på møtet at det ikke har vært nye smittetilfeller i kommunen, selv om situasjonen i Trondheim har vært litt uavklart knyttet til enkelte utbrudd.

- Anbefalingen vår er å gå videre med anbefalinger som går litt utover de nasjonale retningslinjene, men at vi ikke lenger ser grunnlag for å forskriftsfeste noe påbud. Vi har en veldig disiplinert befolkning, og det styrker poenget med at man ikke bør ha strengere tiltak enn det smittenivået strengt tatt tilsier. Det er ingen grunn til å slite ut befolkningen med unødvendige tiltak, så lenge folk er disiplinerte og passer på avstand og hånd- og hostehygiene, forklarer Lyngen.

På sine egne nettsider skriver kommunen at formannskapet ser ingen grunn til å forlenge forskriften, men vedtar sterke anbefalinger.

Dette foreslår han å gjøre med koronatiltakene Det kan blant annet bli slutt på skjenkestopp klokken 22.00 og antallsbegrensning i butikker.

- Må ha en lav terskel

På formannskapsmøtet legger Lyngen til at man var i en ekstraordinær situasjon i forrige uke, da det ble vedtatt flere tiltak som varer ut onsdag 17. februar.

- Det var en del uklarheter knyttet til nye mutantvirus, men ganske snart så vil nok mutantvariantene være normalen. Det er derfor ingen grunn til å hausse opp panikk tilknyttet muterte virus. Vi ser at det er de samme type tiltakene som virker på de muterte virusene som på andre, men vi må sikkert ha en lav terskel for å trå til når det er noe nytt som skjer i form av smitteutbrudd, sier Lyngen på møtet.

Ny positiv koronatest Har hatt covid-19 en stund, og er trolig lite smittsom nå.

Dette ble vedtatt

Dette er kommunedirektørens innstilling, som ble enstemmig vedtatt av formannskapet:

Formannskapet vedtar følgende anbefalinger til smittevern utover nasjonale tiltak:

- Det anbefales bruk av munnbind, både innendørs og utendørs i det offentlige rom når 2 meters avstand ikke kan overholdes.

- Det anbefales bruk av munnbind på offentlig kommunikasjon, drosjetransport, kjøreskole og annen føreropplæring.

- Det anbefales at drosjer og serveringssteder registrerer alle kunder med navn og telefonnummer.

- Det anbefales å begrense antall sosiale kontakter utover egen husstand/skole/barnehage.

- Det anbefales å begrense reiseaktivitet.

Anbefalingene gjelder fra 18. februar og inntil videre.

For øvrig oppfordrer formannskapet om at innbyggerne:

- Forholder seg til nabokommunenes påbud og anbefalinger ved eventuelle reiser til aktuelle kommuner.

- Følger regjeringens og FHI sine anbefalinger om gjennomføring av vinterferie.