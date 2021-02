Påbyr munnbind i butikker i Melhus igjen

Nyheter

Torsdag klokka 09.30 har Melhus formannskap vedtatt at det blir påbud om munnbind i butikker, i det offentlige rom, busser og under kjøreskoleopplæring i Melhus. Den lokale forskriften gjelder i ei uke framover, og da fra torsdag klokka 18.

Vedtaket var enstemmig. Årsaken til innskjerpinga av den lokale forskriften er villsmitte av covid-19 i Trondheim, og frykten for at mutantvirus kan spre seg. I Melhus er det ikke påvist mutantvirus, men flere er satt i karantene fordi det er nærkontakter til personer som har vært innom Bygger'n og E.A. Smith på Heimdal. Formannskapet innfører skjerpet lokal forskrift som et forebyggende tiltak. Smittenivået er lavt i Melhus, men formannskapet lytter til anbefalingene fra Trondheim, fylkeslegen og Statsforvalteren om å legge seg på omtrent samme linje som Trondheim og andre randkommuner til Trondheim.

Treningssentre i Melhus kan holdes åpne, men bare for egne innbyggere. Aktiviteter for barn og unge skal skjermes, og de får altså fortsette med organisert trening i Melhus og leie idrettsanlegg i nabokommuner. Svømmehallene skal være åpne kun for barn og unge under 20 år. Det er altså stengt for organisert idrettsaktivitet for voksne.

Den lokale forskriften kommer i tillegg til de nasjonale retningslinjene.

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Melhus kommune.

Fastsatt av Melhus kommune v/formannskapet med hjemmel i smittevernloven

(LOV-1994-08-05-55) § 4-1 første ledd bokstav a).

Forskriften erstatter midlertidig forskrift vedtatt 09.02.21.

§ 1 Formål

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye eller der potensialet for smittespredning er stort.

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder i Melhus kommune

§ 3 Serverings- og skjenkesteder

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkohollovens kapittel 4 og 5, skal ikke servere alkohol etter kl. 22.00.

Serverings- og skjenkesteder i Melhus kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).

Alle serverings- og skjenkestedene skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst. Melhus kommune kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

§ 4 Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalene enn at det kan holdes minst en meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

§ 5 Kollektivreiser og bruk av munnbind

Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 6 Munnbind i drosje og registrering av reisende

Passasjerer skal bruke munnbind i drosje. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i drosjen og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i drosjen.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Setet ved siden av taxisjåføren skal ikke brukes av passasjerer, og det skal være ledig plass mellom passasjerer i baksetet hvis de ikke tilhører samme husstand.

Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer.

§ 7 Plikt til bruk av munnbind ved frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv.

Plikten gjelder både ansatte og kunder. Kunder kan ta av munnbindet der dette er nødvendig for å utføre behandlingen.

§ 8 Plikt til bruk av munnbind i det offentlige rom forøvrig

Det skal brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Plikten gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

I lokaler for kultur, sport- og fritidsaktiviteter gjelder plikten ikke utøver under selve kultur- eller idrettsaktiviteten.

§ 9 Treningssenter

Private treningssentre, fysikalske institutt etc. kan holde åpent for kommunens innbyggere dersom det sørges for at det overholdes minst 2 meters avstand mellom de besøkende som driver fysisk aktivitet. Alle besøkende skal registreres ved ankomst med navn og telefonnummer.

§ 10 Ansvar

Melhus kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 11 Dispensasjon

Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

§ 12 Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jfr. smittevernloven § 8-1.

§ 13 Ikrafttredelse, varighet og endring

Forskriften trer i kraft 11.02 kl 18.00 og varer til og med 17.02.2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

Det er også en henstilling om ikke å foreta unødvendige reiser. Midtre Gauldal skal også se på om det er behov for lokal forskrift.