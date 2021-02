Vil luke ut super-raperne

Nyheter

Det er flere forhold som bestemmer hvor mye en drøvtygger gir fra seg av metangass. Gras og høy gir mer rap enn kraftfor. Men den norske kua skal utnytte beite og silogras, og kan ikke bare gå på kraftfor. Men forskere har gjort interessante studier på at det er individuelle forskjeller på hvor mye ei ku gir fra seg av rap og promp. Kanskje som hos mennesker. Nå har avlsorganisasjonen Geno satt i gang et prosjekt for å avle fram kyr som gir lite gassutslipp. 17 norske fjøs har installert målere. Flere av disse er landbruksskoler, blant andre Øya på Kvål og Skjetlein i Trondheim.