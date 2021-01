Ligger alvorlig skadd på intensiven etter ulykke på E6

Nyheter

Tirsdag litt etter klokka 07 fikk politiet melding om at det hadde vært en frontkollisjon på E6 på Lundamo. En 18-årig sjåfør er siktet etter ulykka, og etterforskningsleder Per Christian Stokke i Gauldal politistasjonsdistrikt opplyser at førerkortet er beslaglagt. Bilen er tatt i beslag av politiet, og eies av en annen enn sjåføren ifølge politiet. Politiet opplyser at det er rutinemessig tatt blodprøve av begge førerne.