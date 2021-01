Smittet i utlandet og dro hjem til Melhus

Nyheter

- Den smittede dro rett i isolasjon i egen bolig, etter å ha testet positivt ved grensa. I går, mandag, tok vedkommende en ordinær test ved vår teststasjon i Melhus. Resultatet kom tirsdag, også den viste et positivt prøvesvar. Ingen flere er satt i karantene som følge av dette tilfellet, opplyser Melhus kommune.

Tidligere på tirsdagen opplyste kommunalsjef Trude Wikdahl at 246 er registrert som innreist i Melhus etter utenlandsopphold etter at den digitale registreringa startet 2. januar. Den største gruppa er personer som kommer fra Sverige, mens Polen og Litauen kommer på henholdsvis andre og tredjeplass.

Mandag opplyste enhetsleder Monica Brækken til Trønderbladet om at det nye smittetilfellet gjaldt en person som var registrert bosatt i Melhus, og som hadde tatt testen for covid-19 et annet sted i landet.

Nytt smittetilfelle i Melhus Etter flere dager uten koronasmitte, har det dukket opp et nytt tilfelle.

Formannskapet har vedtatt at den lokale forskriften om påbud av munnbind i det offentlige rom som på butikker, busser og under kjøreopplæring, forlenges.

Forlenget påbudet om munnbind i sju dager til Smittetallene for covid-19 i Melhus er lave, men formannskapet mener det er best med munnbind nå som det muterte viruset har dukket opp.