I dag får 360 000 trøndere SMS fra FHI

Nyheter

360 000 trøndere over 16 år får i dag SMS fra Folkehelseinstituttet (FHI). Smittestopp er frivillig å bruke, og er for alle over 16 år. Appen gir beskjed dersom du har vært i nærheten av andre Smittestopp-brukere som senere har fått påvist koronavirus. Du kan også selv melde fra til andre dersom du får påvist smitte.

Vil sjekke respons

I dag er appen lastet ned over 400 000 ganger. Nærmere 500 har meldt seg smittet i appen. Men jo flere som laster ned appen, jo mer effektiv vil den være.

- Vi ser nå på hvordan vi kan få flest mulig oppmerksomme på appen. Et tiltak vi vil prøve ut er å sende SMS til alle over 16. Vi tester det ut i dag i Trøndelag fylke for å sjekke responsen, og måle det opp mot andre kommunikasjonstiltak for å se hva som er mest effektivt for å øke antallet brukere, sier assisterende direktør Gun Peggy Knudsen ved FHI.

10 prosent har lastet ned

I en undersøkelse som ble gjennomført i uke 53 svarer 35 prosent av de spurte at de vil laste ned appen, mens 29 prosent er usikre. Foreløpig har rundt 10 prosent av de over 16 år lastet ned appen. Derfor ønsker FHI å se om en sms-utsending kan gi flere brukere av smitteappen. Denne testen gjennomføres i Trøndelag, og 360 000 trøndere over 16 år mottar snart en sms fra FHI.

- Det er veldig bra at vi Trøndelag blir en pilot for dette med tanke på den høye smitten vi har i fylket for tiden. Smitteappen bidrar til at vi lettere kan få kontroll smitten i fylket. Jeg oppfordrer derfor alle til å ta den i bruk, sier Marit D. Kverkild, smittevernansvarlig hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Det er alltid en risiko for at kriminelle forfalsker SMS-er for å få folk til å klikke på egne nettsider. Vær derfor nøye med sjekke at lenken på SMS-er er riktig. Lenken på SMS-en fra FHI tar deg til Helsenorge, helsenorge.no/smittestopp.

FHI har brukt Kontaktregisteret- og reservasjonsregisteret i Digitaliseringsdirektoratet til å hente inn mobiltelefonnummer til utsendelsen. Kun de over 16 år får SMS, og reserverte mobilnummer får ikke tilsendt meldingen.