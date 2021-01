Fem nye smittetilfeller i Melhus

Nyheter

- Jeg blir ikke overrasket over om det blir flere smittetilfeller, sa Ingrid Solberg Frøset som er i Melhus kommunes smittesporingsteam.

Søndag står Melhus oppført med 63 påviste tilfeller av covid-19, og det er dermed blitt fire nye på søndag. Frøset forteller at det egentlig er fem tilfeller på søndag fordi Melhus kommune smittesporer for en smittet person som bor i Melhus. Personen er ifølge Frøset, folketallsregistrert i en annen kommune. To er blitt satt i karantene som følge av dette smttetilfellet.

- Kjent smittekilde

- Vi har avsluttet smittesporing for fire av tilfellene, og alle har kjent smittekilde. Dette er kjente nærkontakter av tidligere smittetilfeller. Ingen nye er satt i karantene som følge av disse fire tilfellene. Siden fredag er bare tre nye satt i karantene, og det er positivt at det er så få, sier Frøset.

De siste to ukene har det vært en kraftig økning i antall tilfeller av covid-19. Ifølge Melhus kommune smittes de fleste i hjemmet eller på arbeidsplassen.

- Det vi ser er at folk har få nærkontakter, men er mye sammen med dem de har som nærkontakter. Vårt råd er at folk fortsetter å følge smittevernrådene, sier Frøset som ellers jobber ved helse- og velferdskontoret til Melhus kommune.

Fredag hadde Melhus sju tilfeller, ett på lørdag og i dag fem. Dermed har Melhus i helga fått 13 nye tilfeller av covid-19. Frøset tror det kan komme flere med det første, men at hun ikke tror at Melhus står foran et kjempeutbrudd.

