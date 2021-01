Storfornøyd butikksjef: Nådde målet om å passere 150 millioner i omsetning

Nyheter

- Vi laget oss et hårete mål om å passere 150 millioner kroner i omsetning, og jeg må innrømme at jeg var litt nervøs for om vi ville klare dette. Ved årets slutt endte vi opp med 151,2 millioner kroner i nettoomsetning, sier butikksjef Vebjørn Skjærvold ved Coop Extra Melhus.