Nytt smittetilfelle i Melhus

Melhus har ifølge oversikten, fått et nytt tilfelle av covid-19. Dermed har kommunen fått påvist i alt 51 tilfeller. De siste to ukene har det vært mange nye tilfeller.

Kommunalsjef Trude Wikdahl i Melhus kommune har vært travelt opptatt med møter på torsdag så hun var ikke klar over at det skal ha blitt et nytt smittetilfelle. Ifølge kommunalsjefen blir det fleste smittet av familie og andre som er i nærheten.

- Det er derfor vi tenker det er lurt å begrense antall nærkontakter. Siden det er smitte rundt oss, er det ventet at det vil bli flere smittetilfeller også i Melhus. Melhus hører til en felles arbeidsregion der folk pendler til og fra Trondheim, og i Trondheim er det en del smitte. Det er ikke mange tilfeller vi ikke vet smittekilden til, og det skal noe til for å bli smittet på for eksempel et kjøpesenter, sier Wikdahl.

Ifølge Wikdahl har de fleste med positivt covid-19-test, symptomer. Ofte får kommunen beskjed om nye smittetilfeller om ettermiddagen eller kvelden, og Wikdahl tror det har sammenheng med kapasiteten på laboratoriet på St. Olavs hospital.

Hvor mange som nå sitter i karantene i Melhus, har Wikdahl ikke helt oversikt over. 6859 er blitt testet i Melhus så langt.

Kriseledelsen møtes

- Vi skal ha møte i kriseledelsen på fredag, og der vil også kommuneoverlegen være. Tirsdag skal formannskapet vurdere om de lokale smitteverntiltakene skal forlenges, og det strides om munnbind har noe for seg eller ikke. Kommuneoverlegen er faglig rådgiver, sier Wikdahl.

Melhus har ikke hatt noen som er blitt lagt inn på sykehus med covid-19, men har fåt melding om en utskrivingsklar pasient med covid-19. Mangel på korttidsplasser skaper utfordringer for kommunen når det gjelder mottak av utskrivingsklare pasienter.

- Det er lite avgang på langtidsplasser, og det blir da litt opphopning på korttidsplasser. I 2020 hadde vi flere liggedøgn på sykehus enn året før, så vi må se på hvordan vi løser dette. Vi forsøker å hjelpe folk hjemme, men noen er så dårlige at de må ha en plass på helse- og omsorgssenter, sier Wikdahl.

I Skaun er det nå registrert 25 tifeller av covid-19, og kommunen har nettopp hatt en stor økning i antall tilfeller. Midtre Gauldal har 19 påviste tilfeller.