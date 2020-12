Innfører krav om munnbind i Melhus

Nyheter

Melhus formannskap vedtok under et ekstraordinært formannskapsmøte på nyttårsaften at det blant annet innføres krav om munnbind i det offentlige rom samt der det er mye folk. Det innføres også krav om munnbind på buss, og dette gjelder også for barn over 12 år.

Dette har formannskapet vedtatt. Formannskapet opptrer som kommunestyret, og har gjort vedtak i henhold til hasteparagrafen og smittevernloven. Vedtaket gjelder fra nyttårsaften og til og med 12. januar.

Påbud om bruk av munnbind innendørs i det offentlige rom, utendørs i tett befolkede områder, ved drosjetransport, buss, kjøreskole og annen føreropplæring. Sosiale kontakter ut over egen husstand og kontakter i arbeidssituasjoner skal begrenses til ti per uke. Alle serveringssteder, både spise- og skjenkesteder, skal registrere alle besøkende ved ankomst med navn og telefonnummer. Alle taxier skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer. Treningssentre uten bemanning stenges og gruppetimer må utgå.

Munnbind må altså ifølge den nettopp vedtatte forskriften, brukes om en drar på kjøpesenter, i kirka, til frisøren, kino, idrettshaller, serveringssteder, på venterom hos lege og tannlege og på bussen. Er det mye folk på utendørsarrangementer som marked, må en også bruke munnbind.

Begrensning i aktivitet kan også få betydning for utendørsidretter der det blir krav om maksimalt 10 på banen om gangen.

Bryter en forskriften, kan en få bøter eller fengsel i seks måneder.

Formannskapet har bedt rådmannen sende ut ei tekstmelding til innbyggerne om den nye forskriften. Politikerne har også bedt rådmannen informere om hva som er korrekt munnbindbruk, og under formannskapsmøtet ble det vist til at det har vært tilfeller av at folk bruker munnbindet feil.

- Begrens nærkontakter og hold avstand, var det klare budskapet fra ordfører Jorid Jagtøyen (Sp).

Den sterke henstillinga fra politikerne er at folk feirer nyttårsaften sammen med sin husstand.

Opposisjonsleder Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) minnet om at vi alle må delta i dugnaden for å få stoppet covid-19. Han var under møtet opptatt av at regelverket i de ulike kommunene må bli mest mulig samkjørt for å unngå at folk blir forvirret og usikre på hva som er reglene.

Saken oppdateres!

Sterk anbefaling om ikke å krysse kommunegrenser Ordførerne i kommunene i trondheimsregionen ber innbyggerne om å holde seg innen egen kommune for å stoppe covid-19.