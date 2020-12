Smittede reiste med toget

Nyheter

Folkehelseinstituttet har oversikt over reisende med påvist smitte av covid-19 på tog, fly og båt. Oversikten viser at det har vært flere avganger med lokaltoget der det har vært smittede reisende.

Oversikten pr. 29. desember viser at det var smittede ombord på avgangen Lundamo-Steinkjer 22. desember av avgang fra Lundamo klokka 06:31. Den samme dagen var det smittede ombord på toget mellom Steinkjer og Lundamo med avgang fra Steinkjer klokka 09:30.

Det var også smittede ombord i toget 21. desember, og det gjelder avgangen fra Melhus skysstasjon klokka 07:48. Dette toget gikk til Steinkjer. Samme dag var det smittede ombord på toget mellom Steinkjer og Lundamo, og dette toget gikk klokka 10:37.

Påbyr ikke munnbind i Melhus og vil ikke ha andre strenge tiltak Melhus formannskap og kommuneoverlegen er redd for at folk blir trette om det innføres strenge tiltak nå. Kommuneoverlegen mener munnbind gir falsk trygghet.

Folkehelseinstituttet publiserer slike oversikter for å gjøre andre reisende oppmerksomme på at de kan ha blitt eksponert for smitte av covid-19,og oppgir på sin nettside at informasjon blir offentliggjort for blant annet å sikre rask offentliggjøring av offentlig kommunikasjon der mange kan ha blitt eksport for smitte.