Covid-19: - Politikerne sender ut et uheldig signal

- Politikerne sender et signal om at det er greit at vi som politikere kan samles mange, mens kommuneoverlege Bjørn Lyngen sier at det er bent fram kriminalt å ha festlige lag i jula, sier Ketil Nilsen, vararepresentant for Fremskrittspartiet i Melhus kommunestyre og møtende under tirsdagens møte.