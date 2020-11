Alle nærkontakter til covid-19-smittet er testet

Nyheter

Tirsdag kveld ble det klart at Melhus hadde fått et nytt tilfelle av covid-19, og onsdag meldte Melhus kommune at personen er smittet et annet sted enn i Melhus. Ifølge enhetsleder Monica Brækken ble mannen smittet et sted der det var kjent smitte.

Melhus kommune fikk påvist at det var 14 nærkontakter, og alle disse er ifølge kommunen blitt testet. Testinga har ikke gitt flere smittetilfeller.

- Vedkommende gikk tidlig i karantene, og det ser vi er veldig positivt. Da blir det få nærkontakter som eksponeres for mulig smitte, opplyser enhetsleder Monica Brækken.

Nytt smittetilfelle i Melhus Kommunen klarte å slå ned det andre smitteutbruddet, men nå er det påvist et nytt smittetilfelle igjen.

Melhus har hatt to smitteutbrudd, og kommunen mener at at rask og tidlig innsats førte til at smitten ble slått ned. Denne gangen ser det ifølge kommunen, ut til at det ikke er blitt flere smittetilfeller.

Kommunen ber om at folk er nøye med å følge smittevernsreglene nå i førjulstida, og at folk holder seg hjemme om de blir forkjølt eller kjenner seg syk på annet vis. Fem dager i uka har Melhus kommune åpen teststasjon. Pr. fredag var 4555 testet i Melhus. Antall smittetilfeller er 19. I tillegg kommer to tilfeller ved Rødde folkehøgskole.

Brækken har opplyst til Trønderbladet at det har vært stor pågang på kommunens koronatelefon. Rådet hennes er at en sender e-post om en har spørsmål til koronateamet. Kommunen har prioritert å ha kort åpningstid for koronatelefonen for å ha nok ressurser til blant annet testing.

Påbyr ikke munnbind på busser i Melhus, men anbefaler det Melhus kommunestyre mener smittesituasjonen ikke er så alvorlig at det er nødvendig med et påbud.

Kommuneoverlegen: - Restaurantgjest har testet positivt for korona Kommuneoverlege Bjørn Lyngen anbefaler karantene for personer som var på restaurant Torino fredag 20. november i tidsrommet klokken 16.00-18.00.