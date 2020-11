Nesten ingen stiller spørsmål ved barnevaksinasjon

Nyheter

Tiril Marie fikk vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder. Hele 90 elever på Gimse barneskole tok sprøyte på samme dag. Vaksinasjonsprogrammet går for fullt, og Melhus ligger over landsgjennomsnittet med sine 98 prosent. Men vaksinasjon er ikke unger på samlebånd for helsesykepleierne og lærerne.