Melhus kan få veteranplan

Etter å ha fått henvendelser fra personer som etterlyste en veteranplan, tok kommunestyrerepresentant Geir Tore Midttømme (Ap) opp spørsmålet om veteranplan i siste kommunestyremøte i Melhus. Midttømme viste til at regjeringa i oppfølgingsplanen "I tjeneste for Norge" har anbefalt at kommunene har en veteranplan.

– Jeg har på ingen måte fått tilbakemeldinger om at Melhus kommune ikke følger opp sine veteraner tilfredsstillende, opplyste Midttømme.

Ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) sa i svaret at Melhus kommune har en egen veterankontakt som har deltatt på de ulike kurs og opplæring som er tilbudt, og at Magni Lunde er veterankontakten. Lunde er ifølge ordføreren, leder av kommunens kriseteam.

Utkast til en veteranplan er utarbeidet av Magni Lunde som er avdelingsleder ved enheten psykisk helse og rus, og av beredskapsrådgiver Roar Dønheim i Melhus kommune. Ordføreren opplyste at utkastet er sendt til rådgiver Sissel Eide Fremstad i Forsvaret for innspill.

– Veteranplanen vil bli ferdigstilt innen 1. desember 2020, og den kommer da til politisk behandling, opplyste Jagtøyen.

