Eldrerådet frykter 60+ og vil stoppe boligbygging

– Oppføring av blokker i fire etasjer med høyde cirka 16 meter, bryter helt med eksisterende byggeskikk, der et fireetasjes bygg blir dobbelt så høyt som det nåværende høyeste bygget i området. Naboer i boligene ned til stasjonsområdet vil få redusert bokvalitet og et mulig verdifall på sine eiendommer. Hvorfor er det så lavt engasjement i Melhus for å ta vare på eksisterende byggeskikk? Vi ser det samme i Melhus sentrum, skriver Melhus eldreråd i en høringsuttalelse om Gråbakken hageby på Ler.