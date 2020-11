Denne kirka har plass til bare 35 personer

Nyheter

Denne kirka ligger i nærheten av E6, og har egentlig kapasitet til 150 personer. Men siden vi er inne i koronatida og det er strenge regler for kirker med benker, har det kirkelige fellesrådet satt ei grense ved 35 personer. Kirka ble bygd i 1794, og i et område der det har vært flere andre kirker. Trolig gikk ei kirke på stedet tapt under Norges største naturkatastrofe - kalt Gauldalsraset,mens en annen kirke i nærheten skal ha fått store skader under et uvær i 1664. En statsminister er gravlagt på kirkegården ved kirka. Tettstedet har navn etter en jordtype.