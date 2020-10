Melhus har fått nytt smittetilfelle

Nyheter

Melhus har fått et nytt tilfelle av viruset covid-19 ifølge ei pressemelding fra Melhus kommune. Om de to tilfellene fra Rødde folkehøgskole tas med, har Melhus ni tilfeller.

I pressemeldinga forklarer Melhus kommune at personen som nå har fått påvist smitte, ikke bor i Melhus.

- Derfor skal heller ikke smittesporingen skje herfra, det vil foregå der vedkommende bor. Bakgrunnen for dette er at HMS-senteret i Melhus utfører koronatester for noen av sine oppdragsgivere, slik som i dette tilfellet. HMS-senteret har egen rekvirentkode registrert i Melhus, derfor blir smittetilfellet oppført i vår kommune, skriver kommunen i pressemeldinga der enhetsleder Monica Brækken er kontaktperson.

Tidligere i uka ble det også registrert et smittetilfelle for Melhus, og heller ikke da ble det satt i gang smittesporing fordi vedkommende bor et annet sted i landet.

Ordfører Jorid Jagtøyen (Sp), utvalgsleder Maren Grøthe og ungdomsrådsrepresentant Marwa Shirin Khan (14) minnet i Trønderbladet i forrige uke om at vi nå bør treffe færre igjen ettersom det er oppblomstring av covid-19.

Nå skal vi ikke treffe så mange igjen - Det er litt kjedelig, men det er bare å høre etter rådene, sier Marwa (14) om beskjeden fra kriseledelsen om å begrense antall nærkontakter.

