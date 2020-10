Eiendomsskatten kan bli økt

Nyheter

De kommende fire år står politikerne overfor tre valg ifølge rådmannen, for å få balanse i budsjettet. Melhus kommune har hatt store overskudd år etter år, men rådmannen er bekymret for at det nå har kommet nye tider. Tirsdag legger rådmannen fram økonomi- og handlingsplan for Melhus formannskap. I økonomi- og handlingsplan skisserer rådmannen hva politikerne kan investere i kommende fire år samt hvordan den kommunale drifta kan bli.