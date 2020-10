Litt å holde på med i helga

Nyheter

Økt smitte av covid-19 fører til at arrangører enten utsetter eller avlyser arrangementer. Imidlertid er det ikke helt fritt for kulturarrangementer. Fredag kveld er det sangkveld i Soknedal kirke, og tidligere biskop Tor Singsaas kommer dit. Damekoret Uredd (bildet viser en redusert utgave av koret) og herrekoret Olavs Menn går sammen om en felles konsert i Soknedal kirke, og det skjer søndag kveld.

Det er også kinovisninger, og på Støren kino kan en se filmer som Børning 3, Familien Bigfoot og Knutsen & Ludvigsen. De samme filmene vises også på Melhus kino. Fredag kveld kommer Gunnar Hamnøy fra NSP Aid kommer til Melhus bedehus for å fortelle om arbeidet i Kenya og Etiopia.

Værmessig ser det ut til at helga blir litt variabel med brukbart vær på lørdag og muligheter for nedbør på søndag. Temperaturen er på vei oppover igjen, og det kan borge for fine turer i skog og mark.

- Deilig å gå med Alle plaggene under moteoppvisninga på Støren var hentet fram fra skuffer og skap, og publikum hadde mye moro med gjensyn med fortidas mote.

100 år siden sist: Statsråden kuttet snora for E6 Soknedal Statsråd Knut Arild Hareide foretok den offisielle åpninga av E6 Soknedal sammen med fire ordførere, en fylkesordfører og representanter fra veibyggerne.