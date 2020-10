Det meldes regn og kjøligere vær

Nyheter

Allerede natt til søndag kan det bli kvitt i fjellet, og på vegene i høgereliggende strøk. Både Budalen og Singsås får sludd fra klokka 22.00 lørdag kveld, og det vil gå over til snø i løpet av natta, med temperaturer ned til null grader. Soknedal og Hølonda kan også få sludd natt til søndag, men her vil temperaturen ikke falle under én plussgrad. På Støren og videre nordover i Gauldalen skal snøen holde seg unna. Natt til mandag kan det bli kaldere, med sludd også her.

Søndag blir rik på nedbør i hele dalen, anslagsvis seks til 30 millimeter. Der det snør mesteparten av tida kan det bli 10 til 20 centimeter.

For de som skal ut å kjøre bil kan det være lurt å følge med føret på vegen. Statens Vegvesen har kontinuerlig visning fra et kamera ved Korporals bru mellom Støren og Soknedal.