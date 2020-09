Nå blir timebestilling for koronatesting automatisert

Nyheter

- Etter skolestarten var det et enormt trykk, og det var nok en usikkerhet hos lærere og foreldre. Nå er det ikke lenger så mange barn som blir testet, sier enhetsleder Monica Brækkeni Melhus kommune.

I midten av august ble det påvist et nytt tilfelle av covid-19 i Melhus, og det i kombinasjon med skolestart og at folk kunne be om test uten å gå om fastlegen, førte til en voldsom på gang på kommunens koronatelefon. Kommuneledelsen varslet at det ville komme en automatisering der folk kunne bestille time for testing på nettet.

Nesten 2000 er blitt testet i Melhus for covid-19, og kommunen har hatt fem virustilfeller. Tallet er svært lavt sammenlignet med andre kommuner med omtrent samme innbyggertall. Det femte virustilfellet ble påvist i midten av september.

En bestilling via nett er på like om hjørnet dersom det går slik kommunen håper. Tirsdag var det opplæring i det nye systemet, og onsdag skal det testes ut.

- Koronatelefonen blir opprettholdt fordi det ikke er alle som får til å bestille time på nett, sier Brækken.

Telefontjenesten bemannes av helsepersonell.

